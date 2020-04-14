Жительница Кстова пырнула ножом сожителя во время ссоры из-за ревности

14 Апр 2020 2020-04-14T12:42:05+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Кстова, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, ЧП произошло в одном из жилых домов в понедельник, 13 апреля 2020 года.

По версии следствия, вечером между подозреваемой и мужчиной, с которой она проживала в доме на Школьной улице в Кстове, произошла ссора на почве ревности. Женщина попросила сожителя вернуть ее сотовый телефон, а, когда он отказался, взяла нож и ударила его.

От полученных ранений 33-летний мужчина скончался в местной больнице через несколько часов после госпитализации.

Подозреваемую сразу задержали. Она уже признала свою вину, и в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU