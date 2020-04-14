2020-04-14T11:49:11+03:00
Политика

Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»

Генеральный директор торгово-производственного предприятия «Канавинское» поделился мнением о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантина
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генеральный директор торгово-производственного предприятия «Канавинское», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович поделился мнением о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантина:

- Важно понимать, что все мы впервые столкнулись с подобными обстоятельствами, и ни у кого нет опыта и проверенной «модели поведения» в данной ситуации. Несмотря на это, правительство Нижегородской области и наш губернатор Глеб Никитин достаточно оперативно сориентировались и разработали конкретные меры поддержки и для жителей, и для предпринимателей, что, очевидно, снизит напряженность у людей в это непростое время. Меры довольно серьезные, правильные и своевременные. Это и уменьшение арендной платы, и пересмотр условий контрактов по ЖКХ, и кредитование малого и среднего бизнеса по льготным условиям, в том числе по пакету документов и процентной ставке.

Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости - в эту группу входит и мое предприятие. Мне весьма оперативно выдали подтверждение на работу во время карантина на сайте nn-card.ru. И даже с учетом того, как сейчас загружен сайт, только за минувшие сутки почти 1200 нижегородских предприятий получили подтверждения. Это здорово!

Губернатор очень профессионально подошел к решению данных задач, учел все аспекты прежде, чем наложить полный мораторий на работу во время карантина. Сейчас крайне важно сохранить баланс между 100% разрешением, что приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, и полным запретом, что негативно отразится практически на каждом жителе Нижегородской области. Главная задача сейчас – сохранить рабочие места. Одно из моих предприятий предоставляет в аренду площади коммерческим организациям. И я как руководитель, основываясь на рекомендациях и указах губернатора, веду работу по снижению арендной платы, реструктуризации долгов и запрете на выставление штрафов и пени по просроченным платежам. Понимаю, что только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть этот непростой период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей
Нижегородцы смогут ходить на работу только по QR-коду
Томограф и аппараты ИВЛ установили в строящемся инфекционном госпитале в Нижнем Новгороде
Нижегородцы продолжают помогать онкобольным детям даже в условиях «коронакризиса»
Малообеспеченные семьи из Дзержинска бесплатно подключат к интернету
Сергей Яковлев стал директором департамента развития туризма и НХП Нижегородской области
Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году