Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»

14 Апр 2020 2020-04-14T11:49:11+03:00

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Генеральный директор торгово-производственного предприятия «Канавинское», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович поделился мнением о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантина:

- Важно понимать, что все мы впервые столкнулись с подобными обстоятельствами, и ни у кого нет опыта и проверенной «модели поведения» в данной ситуации. Несмотря на это, правительство Нижегородской области и наш губернатор Глеб Никитин достаточно оперативно сориентировались и разработали конкретные меры поддержки и для жителей, и для предпринимателей, что, очевидно, снизит напряженность у людей в это непростое время. Меры довольно серьезные, правильные и своевременные. Это и уменьшение арендной платы, и пересмотр условий контрактов по ЖКХ, и кредитование малого и среднего бизнеса по льготным условиям, в том числе по пакету документов и процентной ставке.

Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости - в эту группу входит и мое предприятие. Мне весьма оперативно выдали подтверждение на работу во время карантина на сайте nn-card.ru. И даже с учетом того, как сейчас загружен сайт, только за минувшие сутки почти 1200 нижегородских предприятий получили подтверждения. Это здорово!

Губернатор очень профессионально подошел к решению данных задач, учел все аспекты прежде, чем наложить полный мораторий на работу во время карантина. Сейчас крайне важно сохранить баланс между 100% разрешением, что приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, и полным запретом, что негативно отразится практически на каждом жителе Нижегородской области. Главная задача сейчас – сохранить рабочие места. Одно из моих предприятий предоставляет в аренду площади коммерческим организациям. И я как руководитель, основываясь на рекомендациях и указах губернатора, веду работу по снижению арендной платы, реструктуризации долгов и запрете на выставление штрафов и пени по просроченным платежам. Понимаю, что только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть этот непростой период.

ИСТОЧНИК KP.RU