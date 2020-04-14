Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области

14 Апр 2020 2020-04-14T11:20:12+03:00

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Три миллиона квадратных метров общественных территорий – детских площадок, остановок, улично-дорожной сети – обработано дезинфицирующими средствами в Нижегородской области. Работы проводятся в рамках указа губернатора Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующие мероприятия проведены в 34 муниципальных образованиях. По словам Глеба Никитина, ежесуточно дезинфицируются почти 90% подъездов.

- Также дезинфицируем общественные территории, дворы, детские площадки. Районы продолжают закупать специальные дезсредства. Будем стараться в кратчайшие сроки организовать работы в каждом муниципалитете, - отметил губернатор.

Напомним, по рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подъезды нужно обрабатывать как минимум два раза в день. Особенное внимание стоит уделять домофону, дверным ручкам, перилам, стенам, почтовым ящикам и лифтам.

1 апреля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил городским службам проводить уборку общественных территорий с применением дезинфицирующих средств в соответствии с рекомендациями правительства и Роспотребнадзора. Меры профилактики обсудили более чем с сотней управляющих компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU