Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:01+03:00

С 15 по 19 апреля богослужения будут совершаться при участии только клира и сотрудников

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В связи с распространением коронавируса с 15 по 19 апреля 2020 года на территории Нижегородской области будут закрыты все храмы. Как сообщает пресс-служба епархии, богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

Так, прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях.

- Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву, - подчеркнули в нижегородской епархии.

Перед Пасхой священники будут освящать куличи на заводах-изготовителях региона. Жители смогут купить их в магазинах.

Напомним, несмотря на призыв властей воздержаться от походов в храмы, нижегородцы все равно массово посещали их в вербное воскресенье. В течение дня в соцсетях появились фотографии со служб, на которые приходили толпы верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU