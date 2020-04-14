2020-04-14T10:27:01+03:00
Общество

Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса

С 15 по 19 апреля богослужения будут совершаться при участии только клира и сотрудников
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с распространением коронавируса с 15 по 19 апреля 2020 года на территории Нижегородской области будут закрыты все храмы. Как сообщает пресс-служба епархии, богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

Так, прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях.

- Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву, - подчеркнули в нижегородской епархии.

Перед Пасхой священники будут освящать куличи на заводах-изготовителях региона. Жители смогут купить их в магазинах.

Напомним, несмотря на призыв властей воздержаться от походов в храмы, нижегородцы все равно массово посещали их в вербное воскресенье. В течение дня в соцсетях появились фотографии со служб, на которые приходили толпы верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей
Нижегородцы смогут ходить на работу только по QR-коду
Томограф и аппараты ИВЛ установили в строящемся инфекционном госпитале в Нижнем Новгороде
Нижегородцы продолжают помогать онкобольным детям даже в условиях «коронакризиса»
Малообеспеченные семьи из Дзержинска бесплатно подключат к интернету
Сергей Яковлев стал директором департамента развития туризма и НХП Нижегородской области
Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году