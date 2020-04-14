2020-04-14T09:47:03+03:00
Общество

Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода

Они ищут нарушителей режима самоизоляции
Валерия ГРОМОВА
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Конные патрули полиции заступили на службу в Нижнем Новгороде. В минувшие выходные они вместе с сотрудником департамента региональной безопасности правительства Нижегородской области вышли на улицы, чтобы проверить соблюдение режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Такие меры были приняты в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Конные патрули провели профилактическую работу с населением и разъяснили жителям приволжской столицы нормы законодательства.

Напомним, с 15 апреля нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Штрафовать за нарушение режима всеобщей самоизоляции на территории региона начали несколько дней назад. Житель Богородска уже получил штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что вышел из дома, чтобы решить кредитные вопросы с банком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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