Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T09:29:19+03:00

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Нижегородская область сэкономила по итогом торгов, проведенных в марте 2020 года, 219,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона, Центр размещения заказа провел за месяц 69 процедур на сумму 4,6 миллиарда рублей.

Таким образом, область сэкономила 124,3 миллиона рублей на выполнение работ по содержанию и строительству автомобильной дороги, еще 6,4 миллиона рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов.

На один состоявшийся лот подано в среднем 5,6 заявок участников.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Нижегородской области в 10 сельских домах культуры будет выполнен капитальный ремонт на сумму 35,8 миллиона рублей. По словам губернатора Глеба Никитина, сельские ДК до сих пор притягивают население разных возрастов. Но развивать творческую среду в населенных пунктах им мешает ветхое состояние помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU