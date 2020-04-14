2020-04-14T08:38:11+03:00
Общество

Томограф и аппараты ИВЛ установили в строящемся инфекционном госпитале в Нижнем Новгороде

Объект сдадут 20 апреля 2020 года
Валерия ГРОМОВА
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Уже несколько недель в Нижнем Новгороде ведется строительство инфекционного госпиталя, рассчитанного на 60 коек. На днях туда завезли и установили партию необходимого медицинского оборудования: томограф и аппараты ИВЛ.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, сегодня на объекте в три смены работают более 770 человек и 25 единиц техники. Уже выполнен каркас здания, возведены стены, смонтированы сэндвич-панели, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории.

Госпиталь сдадут в срок - 20 апреля 2020 года. Штат и состав медицинского персонала уже определен - специалисты проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Напомним, здание начали возводить 20 марта. Несколько дней назад на месте строительства побывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Количество пациентов растет, и мы ожидаем, что рост продолжится, - отметил он. - В Нижегородской области коечный фонд подготовлен с запасом, исходя из тревожного сценария. Такие современные места, которые вскоре будут сданы на территории военного госпиталя, это дополнительная медицинская инфраструктура и поддержка для нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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