Нижегородцы продолжают помогать онкобольным детям даже в условиях «коронакризиса»

13 Апр 2020 2020-04-13T21:05:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на пандемию, которая привела к остановке многих бизнесов, нижегородцы продолжают отправлять деньги в фонд «НОНЦ». Об этом в социальной сети Facebook сообщила директор фонда Елена Краснова.

- Я хочу поблагодарить каждого человека, кто в сегодняшней непростой, я бы сказала, форс- мажорной ситуации продолжает думать и заботиться о тех, кому сейчас еще труднее. Благодарю всех, кто сегодня находит в себе силы для помощи более уязвимым и слабым – старым беспомощным людям, детям – тем, кто так нуждается в помощи ближнего. Несмотря на жесткий карантин и самоизоляцию, благодаря вам Нижегородский онкологический научный центр продолжает оказывать помощь детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях, - отметила Елена Краснова. - Маленькие пациенты в больничных стенах стойко сражаются со страшной и сложнейшей болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU