Малообеспеченные семьи из Дзержинска бесплатно подключат к интернету
Высокоскоростной интернет бесплатно получат 46 семей в Дзержинске – установка подключения стартовала 13 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.
Решение о подключении к интернету школьников из малообеспеченных семей на время дистанционного обучения было принято по инициативе главы города Ивана Носкова.
- Необходимо, чтобы школьники могли беспрепятственно получать знания в условиях самоизоляции. И особое внимание по оказанию помощи должно быть уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Кроме того, мы должны организовать сдачу ЕГЭ и других экзаменов и контрольных работ максимально комфортно для школьников, - отметил Иван Носков.
По всем вопросам организации дистанционного обучения в Дзержинске можно обратиться по телефонам горячей линии: 24-04-07 и 25-07-90.
ИСТОЧНИК KP.RU