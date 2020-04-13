Малообеспеченные семьи из Дзержинска бесплатно подключат к интернету

13 Апр 2020 2020-04-13T20:13:48+03:00

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Высокоскоростной интернет бесплатно получат 46 семей в Дзержинске – установка подключения стартовала 13 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

Решение о подключении к интернету школьников из малообеспеченных семей на время дистанционного обучения было принято по инициативе главы города Ивана Носкова.

- Необходимо, чтобы школьники могли беспрепятственно получать знания в условиях самоизоляции. И особое внимание по оказанию помощи должно быть уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Кроме того, мы должны организовать сдачу ЕГЭ и других экзаменов и контрольных работ максимально комфортно для школьников, - отметил Иван Носков.

По всем вопросам организации дистанционного обучения в Дзержинске можно обратиться по телефонам горячей линии: 24-04-07 и 25-07-90.

ИСТОЧНИК KP.RU