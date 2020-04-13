2020-04-13T15:17:06+03:00
Общество

Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях

Основным источником стал Instagram Глеба Никитина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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За прошедшую неделю в Нижегородской области органами исполнительной власти было отработано 594 сообщения в социальных сетях по теме коронавируса. Об этом сообщает региональный ситуационный центр проекта «Инцидент-менеджмент».

Чаще всего жителей интересовали вопросы дезинфекции подъездов, общественных пространств и транспорта, работа организаций и магазинов, получение разрешений на работу, жалобы на работодателей, отправляющих в неоплачиваемые административные отпуска, а также работа дежурных групп в детских садах. Большая часть сообщений поступала от нижегородцев, но немало обращений было и от жителей Дзержинска, Арзамаса, Балахны и Бора.

Кстати, если раньше основной массив сообщений поступал из сообществ «ВКонтакте», то теперь главным каналом для вопросов, просьб и обращений стал аккаунт губернатора Глеба Никитина в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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