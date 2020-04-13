2020-04-13T13:14:05+03:00
Общество

Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе

Работы будут проводиться в рамках кампании по ямочному ремонту
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожники приступили к ямочному ремонту дороги на улице Рыбинская в Советском районе. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, на данном участке будет заасфальтировано порядка 100 квадратных метров.

С 1 марта на территории района уже завершился ремонт дорог на улицах Юбилейная, Бориса Корнилова, Богородского, Генерала Ивлиева, Медицинской, Козицкого, Генкиной и других. Общий объем работ составил 800 квадратных метров.

Всего за весну и лето планируется отремонтировать не менее 30 тысяч квадратных метров дорог Советского района. Параллельно с этим продолжаются работы по благоустройству территории – дорожники очищают газоны от мусора, убираются на остановках, вывозят грязь после зимы, кронируют деревья и приводят в порядок полосу отвода.

По словам начальника отдела коммунального хозяйства и содержания дорог Максима Сахартова, в Советском районе посадят порядка 300 различных деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году