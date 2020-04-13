Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе

13 Апр 2020 2020-04-13T13:14:05+03:00

Работы будут проводиться в рамках кампании по ямочному ремонту

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Дорожники приступили к ямочному ремонту дороги на улице Рыбинская в Советском районе. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, на данном участке будет заасфальтировано порядка 100 квадратных метров.

С 1 марта на территории района уже завершился ремонт дорог на улицах Юбилейная, Бориса Корнилова, Богородского, Генерала Ивлиева, Медицинской, Козицкого, Генкиной и других. Общий объем работ составил 800 квадратных метров.

Всего за весну и лето планируется отремонтировать не менее 30 тысяч квадратных метров дорог Советского района. Параллельно с этим продолжаются работы по благоустройству территории – дорожники очищают газоны от мусора, убираются на остановках, вывозят грязь после зимы, кронируют деревья и приводят в порядок полосу отвода.

По словам начальника отдела коммунального хозяйства и содержания дорог Максима Сахартова, в Советском районе посадят порядка 300 различных деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU