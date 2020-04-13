Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T12:24:03+03:00

В конце марта он прилетел из Индонезии

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Первый крупный штраф за нарушение режима самоизоляции зафиксирован в Нижегородской области. Речь идет о мужчине, который в конце марта прилетел из Индонезии и должен был две недели находиться дома, чтобы исключить распространение коронавируса.

Однако правоохранители установили, что по месту жительства нижегородец не находился. Свой поступок он объяснил тем, что нарушил режим, чтобы срочно решить кредитные вопросы с банком. При этом свою вину он полностью признал.

- Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения. И ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, - говорится в сообщении на сайте Нижегородского областного суда.

Постановление в законную силу пока еще не вступило.

Напомним, несмотря на то, что в Нижегородской области с 30 марта 2020 года действует режим всеобщей самоизоляции, нижегородцы продолжают появляться на улице. В связи с этим 10 апреля было принято решение штрафовать нарушителей. Соответствующие полномочия получили около 600 должностных лиц.

- Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень серьезная, - признал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, это самоизоляция.

Полный список штрафов в период самоизоляции на территории региона можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU