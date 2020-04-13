2020-04-13T11:54:49+03:00
Общество

Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года

На объекте завершилась установка блоков биологической очистки
Валерия ГРОМОВА
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В рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений завершилась установка блоков биологической очистки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Мощность этих сооружений составит тысячу кубических метров в сутки, что позволит обслуживать более шести тысяч жителей. На работы было выделено 166 миллионов рублей. По завершении будет производиться обеззараживание ультрафиолетовой дезинфекцией.

По словам главы администрации Бутурлинского района Николая Чичкова, сейчас на объекте монтируют производственное здание, благоустраивается территория и укладывается асфальт. Запуск запланирован на октябрь 2020 года.

- Наша цель в рамках нацпроекта - не только снизить в три раза количество неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, но и постараться построить в каждой крупной деревне или поселке собственные очистные сооружения. Это позволит жителям частных и многоквартирных домов, а также учреждениям социальной сферы подключиться к центральной канализации, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, до 2024 года в регионе в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется создать минимум 13 объектов водоснабжения , а в рамках проекта «Оздоровление Волги» будут построены и модернизированы почти 70 объектов водоотведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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