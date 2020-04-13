2020-04-13T11:20:35+03:00
Общество

Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок

Приобретено и готово к сезону дорожных работ новое оборудование
Валерия ГРОМОВА
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Испытательная лаборатория Главного управления автодорог Нижегородской области в преддверии нового сезона дорожных работ приобрела новое оборудование, позволяющее работать по международным стандартам. Это связано с введением новых нормативов серии «Дороги автомобильные общего пользования», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пользовании лаборатории есть установка, способная за час разложить асфальтобетонную смесь и исправить ошибки по рецепту. В этом году также будут проводиться дописпытания.

Кроме того, в планах на этот год у ГУАД – усиление отдела контроля качества передвижной диагностической лабораторией. Благодаря новому оборудованию можно будет измерить уклоны, ровность и геометрию дорожного покрытия и рассчитать коэффициент сцепления колеса автомобиля с поверхностью полотна.

Задачу максимально контролировать качество работ при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перед дорожниками поставил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сотрудники лаборатории также теперь будут измерять световозвращение и светоотражение дорожной разметки и щитков дорожных знаков.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в Нижегородской области будут отремонтирована 191 дорога общей протяженностью 878,4 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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