2020-04-13T10:53:56+03:00
Общество

Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области

Исследования проводятся на базе лабораторий Роспотребнадзора
Валерия ГРОМОВА
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По данным на 13 апреля 2020 года, в Нижегородской области проведено 24,1 тысячи исследований на наличие коронавируса. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора, анализы сдавали в том числе и граждане, прилетевшие из других стран.

Исследования на COVID-2019 сейчас проводятся на базе лабораторий в нескольких медучреждениях региона. Все они имеют необходимые документы, оснащены оборудованием и персоналом. Кроме того, в них есть диагностические тест-системы для выявления коронавируса, разработанными Государственным научным центром «Вектор».

Все подтвержденные случаи обрабатываются по определенному алгоритму – специалисты выявляют симптомы у близких, с которыми контактировали зараженные, обследуют их знакомых и коллег.

- Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности, - добавили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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