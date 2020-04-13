Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области

13 Апр 2020 2020-04-13T10:00:21+03:00

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С начала нерестового периода в Нижегородской области из браконьерских сетей было спасено 203 экземпляра жизнеспособной рыбы. Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на госохотнадзор, только за неделю на Оке обнаружили законные орудии лова протяженностью более 14 километров.

Специалисты уделяют особое внимание именно этой реке, поскольку в ней обитает краснокнижная стерлядь. При этом нерестовый период на Оке проходит с 1 апреля по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня, а на Горьковском – с 15 апреля по 15 июня.

В это время установлены ограничения на лов рыбы. Разрешена только рыбалка на удочку с берега, но вне мест нереста. Использовать при этом можно не более двух крючков.

Если вы обнаружили факты браконьерства на территории Нижегородской области, сообщите об этом на круглосуточный «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11 или оставьте информацию на сайте службы: 4332211.ru/. Оперативную информацию о результатах рыбоохранной деятельности в регионе можно получить на сайте комитета, в разделе «Курс на нерест».

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области стартует сезон охоты на пернатую дичь. По словам главы комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, охотиться на водоплавающую и боровую дичь можно будет в течение десяти дней. Разграничивать регион в этот раз не будут – охота разрешена во всех охотничьих угодьях.

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ИСТОЧНИК KP.RU