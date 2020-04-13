Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T09:26:30+03:00

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25 апреля 2020 года в Нижегородской области стартует сезон охоты на пернатую дичь. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий указ подписан губернатором Глебом Никитиным.

По словам главы комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, охотиться на водоплавающую и боровую дичь можно будет в течение десяти дней. Разграничивать регион в этот раз не будут – охота разрешена во всех охотничьих угодьях.

- В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей, - уточнил Бондаренко.

А вот убивать вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева можно только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Не забывайте также о соблюдении правил охоты и нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием и правила пожарной безопасности.

Ранее мы сообщали, что правительство Нижегородской области утвердило схему взаимодействия в весенний нерестовый период, который стартовал в регионе с 1 апреля 2020 года. Теперь до середины июня на территории водоемов будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия. К работе привлекут все уполномоченные органы – комитет госохотнадзора, рыбоохрану, МВД, Росгвардию, МЧС, Россельхознадзор, ветнадзор и органы МСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU