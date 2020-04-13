2020-04-13T08:41:15+03:00
Общество

Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

Воздух прогреется до +17, но лишь на один день
Валерия ГРОМОВА
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В середине апреля в Нижнем Новгороде снова ожидаются температурные качели, но на этот раз с осадками в виде дождя. В начале недели воздух прогреется до +17, а затем резко похолодает.

Понедельник, 13 апреля, будет малооблачным и довольно теплым. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов, до обеда будет светить солнце. Ветер ожидается юго-западный и не очень сильный, до трех метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит около +5 градусов.

Вторник, 14 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до +17, а вот небо будет пасмурным. Ветер сменит направление на южное и усилится до пяти метров в секунду. Ночью синоптики обещают +10 градусов.

В среду, 15 апреля, в приволжскую столицу придут небольшие дожди. С самого утра будет около +13 градусов, а после обеда начнет холодать. К ночи столбики термометров упадут до +4. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью около трех метров в секунду.

Весь четверг прогнозируются дожди. Несмотря на теплый южный ветер, температура воздуха, которая будет колебаться в районе +8 градусов, будет ощущаться как +3.

Пятница, 17 апреля, тоже будет дождливой. В дневные часы воздух прогреется только до +7 градусов, а в ночные – до +3. Ветер сменит направление на западное и юго-западное и будет дуть со скоростью до четырех с половиной метров в секунду.

В выходные ситуация не изменится – синоптики обещают дожди и прохладную погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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