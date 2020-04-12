2020-04-12T16:46:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»

Тест показал наличие COVID-19 у врача скорой помощи
Анна МИГАЛОВА
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Капсула, в которой больного коронавирусом должны госпитализировать в инфекционку.Капсула, в которой больного коронавирусом должны госпитализировать в инфекционку.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Фельдшер скорой помощи в Новосибирске подцепил коронавирус от одной из пациенток. В интервью «КП-Новосибирск» медик рассказал, почему он не сумел защититься от заразы.

По словам Дмитрия, он работал в одной из двух бригад скорой медицинской помощи, которая контактировала с пребывающими из других стран новосибирцах. Из оснащения были одноразовый халат, одноразовая маска, очки, перчатки и антисептик.

- У этой маски принцип действия такой, что ты свои бактерии не выпускаешь наружу. То есть я пациента защищал от себя, но сам не защищался от пациента. Я это все знал, но работать некому…. Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы. Но на тот момент якобы не было возможности их купить, - заявил собеседник «Комсомолки».

Из двенадцати пациентов, с которыми Дмитрий общался лично, COVID-19 подтвердился только у одной пациентки. Она как раз недавно вернулась из Таиланда. О результатах исследований фельдшеру сообщили, когда он был дома вместе со своей девушкой. Их «посадили» на двухнедельный карантин после того, как взяли мазки.

- Десятого апреля был последний день карантина, а мне позвонили и сказали, что вторые мазки «положительные». Приехали мои коллеги и увезли в инфекционную больницу, - вспоминает медик.

Дмитрий уверяет, что в тот момент думал лишь о том, где брать деньги. Возлюбленная работает неофициально (находится вместе с ним в больнице). Сам он на больничном. А кредиты и прочие платежи никто не отменял.

В интервью «Комсомолке» мужчина отметил, что после контакта с той зараженной, которая приехала из Таиланда, он успел проработать на скорой какое-то время. Но уверяет, что после этого контактировал лишь со своей девушкой.

- Еще мама продукты приносила, когда мы были на карантине. Но она в дверь позвонила, пакет положила, я в глазок посмотрел, что она ушла - пакет забрал, - объяснил фельдшер.

Сейчас заразившийся медик чувствует себя нормально. Хотя поначалу было тяжело дышать. Свои ощущения Дмитрий описал так: «Будто лежишь, а кот сидит на груди».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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