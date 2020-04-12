2020-04-12T15:24:38+03:00
Общество

«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса

«Комсомолка» узнала, можно ли отложить крещение в период пандемии
Анна МИГАЛОВА
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У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В связи с пандемией коронавируса у россиян ежедневно возникает масса вопросов. И один из них связан с крещением детей. Сайт kp.ru выяснил у настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» Иоанна Тераудса, какие меры безопасности соблюдает церковь и каким образом крестить ребенка во время коронавируса.

Отец Иоанн напомнил, что в России практикуется крещение детей в раннем возрасте, хотя это необязательное требование. Многие святые принимали крещение в зрелом возрасте: кто-то из-за местных традиций, кто-то из-за желания более осознанного подхода к своей религиозной жизни.

Вместе с тем священник добавил, что крестить или не крестить своих детей в период коронавируса - решать только родителям. Однако РПЦ делает все, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией младенца, его отца и мать, а также гостей. В частности, на время пандемии решено проводить исключительно индивидуальное крещение с обязательной дезинфекцией купели и сменой освященной воды.

- Для совершения таинства миропомазания также священноначалие благословляет использовать одноразовые приборы, например ватные палочки. Вы можете прийти на таинство, надев на себя медицинскую маску и никто вас за это не осудит, - заверил собеседник «Комсомолки».

Правда, никто не осудит родителей, если те захотят отложить крещение ребенка. Но откладывать таинство в случае смертельной опасности не стоит ни при каких обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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