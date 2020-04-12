2020-04-12T15:03:42+03:00
Звезды

Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»

Пока ведущий «Модного приговора» работает из больничной палаты и общается с друзьями по телефону
Анна МИГАЛОВА
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Александр Васильев вслед за Надеждой Бабкиной слег с воспалением легких.Александр Васильев вслед за Надеждой Бабкиной слег с воспалением легких.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Александр Васильев проходит лечение в «Коммунарке», где ему диагностировали двустороннее воспаление легких. В беседе с kp.ru ведущий «Модного приговора» заявил, что сейчас температура в норме.

По словам 61-летнего историка моды, температура у него стала подниматься 5 апреля. Тогда же появился кашель. Поначалу принял это за обычную простуду и начал пить чай с лимоном и имбирем. Однако народные средства не давали нужного эффекта.

- Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь, - рассказал Александр Васильев.

Приехавшие по вызову врачи измерили давление и температуру больного, а также сделали тест на коронавирус. Но результатов исследования пока нет.

- Несмотря на просьбы не госпитализировать меня, увезли в «Коммунарку». В приемном покое взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких, - добавил телеведущий.

Васильев поблагодарил свою коллегу Елену Малышеву за то, что пребывает в больнице в отличных условиях: с хорошим пятиразовым питанием и капельницами по утрам.- Температура у меня 36,6. Обещают отпустить домой через пять-семь дней, - уточнил Васильев.

А пока пациент «Коммунарки» общается с друзьями и коллегами по телефону, работает на ноутбуке и надеется на скорейшее выздоровление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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