2020-04-12T14:42:00+03:00
Общество

Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году

Рассказываем, каким образом православным верующим вести себя в праздничный день
Анна МИГАЛОВА
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Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за пандемии коронавируса в 2020 году празднование Пасхи будет выглядеть несколько иначе. Так, РПЦ принято решение о том, что богослужения храмах Москвы и Подмосковья с 13 по 19 апреля будут проходить без прихожан - таковы санитарные требования властей. Священник Павел Островский рассказал kp.ru, каким образом православным верующим надлежит вести себя в праздничный день в этом году.

Многие гадают, что будут делать с прихожанами, пришедшими в храм. По словам отца Павла, скорее всего, его закроют, но служба будет идти. Возможно, что пускать людей не будут дежурные наряды полиции. И их воле придется починиться.

- Церковь не имеет полномочий руководить Минздравом, поэтому мы подчиняемся тем нормам, которые нам говорят. Ситуация сложная. Врачи работают уже на износ, - отметил собеседник «Комсомолки».

Священнослужитель настаивает: в период стремительного распространения инфекции нужно молиться дома, а не в храмах или даже на улице.

- Вирус передается, когда люди друг к другу прикасаются. Даже если ты делаешь разметку, ты не можешь контролировать, - обратил внимание отец Павел.

Причем есть вероятность, что запрет на посещение храмов не снимут даже после Пасхи. И церкви придется придерживаться правилам, установленным властями.

Остается один вариант - отмечать Пасху дома, читая Евангелие в кругу родных. Можно также смотреть онлайн-трансляции богослужений из родного храма.

- Нарядите дом. Сделайте как Рождество. Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Красьте яички, куличи делайте, - посоветовал священник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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