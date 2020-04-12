2020-04-12T14:47:52+03:00
Звезды

Буланова идет на поправку: «Татьяна под наблюдением врачей одной из лучших кардиологических клиник»

Директор рассказал «Комсомолке» о самочувствии певицы
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Татьяна Буланова находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник.Татьяна Буланова находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новость о госпитализации певицы Татьяны Булановой с подозрением на инсульт породила массу слухов. Однако информация о тяжелом состоянии звезды российской эстрады сильно преувеличена, передает kp.ru.

Как рассказал директор артистки Константин Сергеев, с Татьяной Булановой все хорошо, поводов для беспокойства нет.

- Она находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник - в медицинском центре Алмазова, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Напомним, что кардиологическая клиника, в которую госпитализировали певицу, находится в ее родном городе Санкт-Петербург. Ей сразу оказали всю необходимую помощь, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. Правда, какое-то время ей все же придется побыть под наблюдением специалистов.

Кстати, Татьяна Буланова - одна из немногих российских знаменитостей, которая на протяжении долгих лет следит за здоровьем: правильно питается, не набирает лишние килограммы и не страдает вредными привычками. Артистке 51 год, хотя выглядит она намного младше своих лет.

- Никогда не скрывала, сколько мне лет: считаю, человек выглядит так, как себя чувствует. Я - молодой женщиной лет тридцати. Иногда даже волнуюсь, как начинающая артистка. Не забронзовела и не стала пафосной, - заявила однажды певица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году
Буланова идет на поправку: «Татьяна под наблюдением врачей одной из лучших кардиологических клиник»
Должностные лица составили 25 протоколов о нарушении самоизоляции в Нижегородской области
В Нижегородской области отремонтируют дороги, связанные с Великой Отечественной войной
Семерых нижегородцев привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции
Глеб Никитин: «Достижима любая цель, если работать сообща»
Нижегородцам запретят использовать бумажные рабочие пропуски
Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции
Доктор Мясников рассказал, почему российское здравоохранение готово к экстремальным условиям лучше западного
В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»