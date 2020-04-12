Буланова идет на поправку: «Татьяна под наблюдением врачей одной из лучших кардиологических клиник»

12 Апр 2020 2020-04-12T14:47:52+03:00

Татьяна Буланова находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Новость о госпитализации певицы Татьяны Булановой с подозрением на инсульт породила массу слухов. Однако информация о тяжелом состоянии звезды российской эстрады сильно преувеличена, передает kp.ru.

Как рассказал директор артистки Константин Сергеев, с Татьяной Булановой все хорошо, поводов для беспокойства нет.

- Она находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник - в медицинском центре Алмазова, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Напомним, что кардиологическая клиника, в которую госпитализировали певицу, находится в ее родном городе Санкт-Петербург. Ей сразу оказали всю необходимую помощь, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. Правда, какое-то время ей все же придется побыть под наблюдением специалистов.

Кстати, Татьяна Буланова - одна из немногих российских знаменитостей, которая на протяжении долгих лет следит за здоровьем: правильно питается, не набирает лишние килограммы и не страдает вредными привычками. Артистке 51 год, хотя выглядит она намного младше своих лет.

- Никогда не скрывала, сколько мне лет: считаю, человек выглядит так, как себя чувствует. Я - молодой женщиной лет тридцати. Иногда даже волнуюсь, как начинающая артистка. Не забронзовела и не стала пафосной, - заявила однажды певица.

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ИСТОЧНИК KP.RU