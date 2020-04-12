2020-04-12T13:57:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Должностные лица составили 25 протоколов о нарушении самоизоляции в Нижегородской области

В субботу больше всего нарушителей было выявлено в областном центре
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр Воложанин.Фото: Александр Воложанин.
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Двадцать пять протоколов о нарушении самоизоляции составлено в ходе рейдов 11 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с должностными лицами, которые уполномочены составлять эти протоколы, в рейдах участвуют полицейские. Больше всего нарушений было выявлено в областном центре (12 протоколов). Остальных нарушителей режима, который действует в регионе с 30 марта 2020 года, заметили в Балахнинском, Городецком, Володарском, Павловском, Воскресенском районах, а также в Выксе, Кстове и Дзержинске.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пока патрули рассказывают жителям, как и кому можно получить подтверждение на выход из дома, а также какое наказание предусмотрено за несоблюдение режима.

- Штрафы, предусмотренные федеральным законодательством, за нарушение региональных режимов повышенной готовности, очень серьезные: от тысячи до 30 тысяч рублей. Определять их размер будет суд. Но дело даже не в штрафах. Самое страшное сейчас - распространение коронавируса. Задумайтесь, в регионе уже около 200 подтвержденных случаев, десятки тестов на верификации! - сообщил глава региона.

Напомним, с 11 апреля 2020 года нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать. Право составлять протоколы получили около 600 должностных лиц.

Сообщалось также, что нижегородцам запретят использовать рабочие пропуска в выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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