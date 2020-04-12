2020-04-12T13:50:30+03:00
Общество

В Нижегородской области отремонтируют дороги, связанные с Великой Отечественной войной

Регион присоединился к всероссийской акции «Улицы Победы»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Улицы Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, сообщает ФГБУ «Информавтодор».

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, при создании региональной программы дорожных работ на текущий год в список объектов ремонта вошли дороги и улицы, связанные с войной 1941-1945 годов.

В планах, к примеру, привести в божеский вид дорогу в Воскресенском районе, которая проходит через одноименный рабочий поселок. Там, в парке Победы, стоит Мемориал павшим воинам: шесть жителей Воскресенского были удостоены звания Герой Советского Союза.

Попала в программу дорога в деревне Понурово Ковернинского района ведущая к месту захоронения летчиков 16-го Гвардейского авиаполка 1-й Гвардейской авиадивизии. Власти обещают отремонтировать 4,6 км асфальтово-бетонного покрытия с обустройством заездных карманов и съездов.

Вместе с тем предстоит привести в нормативное состояние три подъезда к селу Филиппово Бутурлинского района, в котором родился маршал Советского Союза Василий Казаков.

Добавим, что в Нижнем Новгороде «Улицами Победы» стали улицы Маршала Казакова и Адмирала Васюнина. На них будет отремонтировано 18 и 21 тысяча квадратных метров дорожного полотна соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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