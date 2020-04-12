2020-04-12T10:47:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Семерых нижегородцев привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции

Молодые люди устроили шумные посиделки во дворе жилых домов в Канавине
Анастасия НАЗАРОВА
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Группа нижегородцев нарушила режим всеобщей самоизоляции, за что была задержана и доставлена в отдел полиции. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, на шумную компанию из семи человек пожаловались местные жители. После сигнала на место выехали сотрудники ППС.

Полицейские нашли нарушителей в районе улиц Спортивная и Обухова в Канавинском районе. Они пытались убежать от правоохранителей, но их все равно задержали и доставили в отдел. Уже там выяснилось, что среди задержанных есть несовершеннолетний.

Нижегородцы рассказали, что собрались на улице, чтобы пообщаться. Однако сейчас это является нарушением указа губернатора о введении режима повышенной готовности и режима самоизоляции. Поэтому в отношении семерых ребят составлены протоколы, причем из-за того, что одному из них всего 17 лет, протокол был составлен в отношении его матери.

Напомним, с 11 апреля 2020 года нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать. Право составлять протоколы получили около 600 должностных лиц.

Сообщалось также, что нижегородцам запретят использовать рабочие пропуска в выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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