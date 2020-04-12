2020-04-12T10:22:51+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Достижима любая цель, если работать сообща»

Губернатор Нижегородской области поздравил жителей с днем космонавтики
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Чиновник напомнил, что Юрий Гагарин отправился в космос 59 лет назад.

- Первый космонавт навсегда стал одним из важнейших символов нашей страны. Открытая улыбка, обаяние, ум и творческий подход к делу - в нем воплотились лучшие черты национального характера, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, первый полет в космос вряд ли состоялся, если бы не десятки тысяч людей, которые работали в конструкторских бюро и на заводах.

- Они показали, что достижима любая цель, если работать сообща. Сегодня такого же единства требует ответ на новые вызовы. Распространение коронавируса показывает, насколько важно никогда не забывать о значении науки и технологий. Уверен, что интеллект поможет решить любые задачи и впереди у человечества ещё много новых открытий! - заключил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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