2020-04-11T21:15:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцам запретят использовать рабочие пропуски в выходные

Работающие организации проверят на соответствие требованиям указа о режиме повышенной готовности
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работающие люди не смогут подтвердить в выходные дни необходимость выхода на улицу с помощью пропусков, выданных на работе. Речь идет о бумажной копии подтверждения на право работать в нерабочие дни, которые предприятия получили от региональных и муниципальных органов власти.

Соответствующие поправки внесены в Указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Теперь будет действовать только QR-код, который организация сможет получить через сервис «Карта жителя Нижегородской области». Это позволит аннулировать и персональные QR-коды сотрудникам предприятий, чьи подтверждения станут недействительными.

Проверки соответствия работающих организаций требованиям Указа губернатора от 13 марта 2020 года начнутся в ближайшее время.

- Ситуация показывает необходимость более тщательного контроля за соблюдением режима повышенной готовности. Коронавирус не прощает беспечности и расхлябанности. Это смертельно опасная болезнь, которая умеет ждать своего часа, если люди теряют бдительность. С таким страшным врагом можно бороться только одним путем – самоизоляцией! - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, по поручению главы региона разработана математическая модель распространения коронавирусной инфекции. Если нижегородцы будут соблюдать режим самоизоляции, то в течение двух месяцев показатели развития эпидемии снизятся более чем в 10 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в России, последние новости на 11 апреля 2020:в Москве ввели пропускной режим, сумму кредитов для ипотечных каникул увеличили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 11 апреля 2020 года [обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцам запретят использовать рабочие пропуски в выходные
Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции
Доктор Мясников рассказал, почему российское здравоохранение готово к экстремальным условиям лучше западного
В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»