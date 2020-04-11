Нижегородцам запретят использовать рабочие пропуски в выходные

11 Апр 2020 2020-04-11T21:15:47+03:00

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Работающие люди не смогут подтвердить в выходные дни необходимость выхода на улицу с помощью пропусков, выданных на работе. Речь идет о бумажной копии подтверждения на право работать в нерабочие дни, которые предприятия получили от региональных и муниципальных органов власти.

Соответствующие поправки внесены в Указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Теперь будет действовать только QR-код, который организация сможет получить через сервис «Карта жителя Нижегородской области». Это позволит аннулировать и персональные QR-коды сотрудникам предприятий, чьи подтверждения станут недействительными.

Проверки соответствия работающих организаций требованиям Указа губернатора от 13 марта 2020 года начнутся в ближайшее время.

- Ситуация показывает необходимость более тщательного контроля за соблюдением режима повышенной готовности. Коронавирус не прощает беспечности и расхлябанности. Это смертельно опасная болезнь, которая умеет ждать своего часа, если люди теряют бдительность. С таким страшным врагом можно бороться только одним путем – самоизоляцией! - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, по поручению главы региона разработана математическая модель распространения коронавирусной инфекции. Если нижегородцы будут соблюдать режим самоизоляции, то в течение двух месяцев показатели развития эпидемии снизятся более чем в 10 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU