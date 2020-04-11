Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T18:15:12+03:00

Юрист разъяснил, как следует общаться с полицейскими при выходе на улицу

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Вынужденные выходные продолжаются вместе с режимом самоизоляции. Постепенно правила ужесточаются во многих городах России, и хотя в каждом регионе действуют свои нормы, есть общие пункты, касающиеся всех.

О том, как не получить громадный штраф kp.ru рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Юрист также ответил на основные вопросы россиян и посоветовал, как следует общаться с полицейскими, если встреча с ними неизбежна.

Адвокат разъяснил, как получить справку для передвижения по городу, можно ли кататься на велосипеде, бегать вокруг дома, заниматься на турниках и гулять с ребенком.

- Лучше всего не подходить даже близко к детским площадкам. А просто вокруг дома пройтись, подышать. Даже сделать двадцать кругов. Если подойдут, отвечайте: «Мы только минуту назад вышли. Уже идем домой. А поскольку мы живем вместе, то мы друг друга заразить не можем, - рекомендует Леонид Ольшанский.

Адвокат рассказал также о трудовых правах граждан, что делать с несправедливым «стукачеством» соседей и как получить зарплату за вынужденные выходные.

При этом kp.ru призывает всех соблюдать режим самоизоляции, побыть дома и выходить на улицу только в крайнем случае. С полицейскими рекомендуется разговаривать подчеркнуто вежливо.

ИСТОЧНИК KP.RU