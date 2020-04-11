2020-04-11T18:15:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции

Юрист разъяснил, как следует общаться с полицейскими при выходе на улицу
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вынужденные выходные продолжаются вместе с режимом самоизоляции. Постепенно правила ужесточаются во многих городах России, и хотя в каждом регионе действуют свои нормы, есть общие пункты, касающиеся всех.

О том, как не получить громадный штраф kp.ru рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Юрист также ответил на основные вопросы россиян и посоветовал, как следует общаться с полицейскими, если встреча с ними неизбежна.

Адвокат разъяснил, как получить справку для передвижения по городу, можно ли кататься на велосипеде, бегать вокруг дома, заниматься на турниках и гулять с ребенком.

- Лучше всего не подходить даже близко к детским площадкам. А просто вокруг дома пройтись, подышать. Даже сделать двадцать кругов. Если подойдут, отвечайте: «Мы только минуту назад вышли. Уже идем домой. А поскольку мы живем вместе, то мы друг друга заразить не можем, - рекомендует Леонид Ольшанский.

Адвокат рассказал также о трудовых правах граждан, что делать с несправедливым «стукачеством» соседей и как получить зарплату за вынужденные выходные.

При этом kp.ru призывает всех соблюдать режим самоизоляции, побыть дома и выходить на улицу только в крайнем случае. С полицейскими рекомендуется разговаривать подчеркнуто вежливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции
Доктор Мясников рассказал, почему российское здравоохранение готово к экстремальным условиям лучше западного
В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»