Доктор Мясников рассказал, почему российское здравоохранение готово к экстремальным условиям лучше западного

11 Апр 2020 2020-04-11T17:17:59+03:00

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Доктор Мясников рассказал, почему отечественное здравоохранение подготовлено к экстремальным условиям лучше западного. Он отметил, что России повезло потому, что коронавирус явно щадит страну, и это видно по цифрам. Своим мнением врач и телеведущий поделился с kp.ru.

Он отметил, что сейчас много говорится о «германском чуде», но все молчат про русское. В Германии насчитывается 2,800 умерших на 82 миллиона населения, тогда как в России количество смертей составляет 100 на 145 миллионов человек. При этом число тестирований в нашей стране в абсолютных цифрах не меньше, чем в Германии.

- Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них, - отметил Доктор Мясников.

Врач также выразил надежду на то, что России не пригодятся все эти преимущества, и она продолжит оказывать помощь другим странам. При этом он отметил, что не следует расслабляться, ведь врачам под силу лечить, а не останавливать распространение болезни.

Доктор Мясников отметил, что остановить распространение инфекции под силу только самим гражданам, которые должны принять все меры, чтобы не заразить окружающих.

Настоящий карантин сегодня невозможен, многие люди вынуждены ходить на работу, продолжают действовать непрерывные производства, поэтому врач уверен, что гражданам нужно максимально соблюдать меры безопасности.

Он также добавил, что паника способна нанести не меньше вреда, о чем свидетельствует всплеск инсультов и инфарктов. Большой поток информации воздействует на ту же группу населения, которая подвержена атаке коронавируса сильнее других.

ИСТОЧНИК KP.RU