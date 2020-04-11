В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»

11 Апр 2020 2020-04-11T14:04:17+03:00

К 75-летию Победы в городском округе планируют отремонтировать 22 памятника и обелиска героям войны

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Благоустройство и ремонт мемориала «Вечный огонь» стартовали в Выксе Нижегородской области. Работы оцениваются более чем в 3 миллиона рублей. Средства выделены из местного и регионального бюджетов.

Как рассказал глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков, к 9 мая планируется заменить гранитные плиты и облицовку из кирпича. Кроме того, будет обновлен газон возле стелы, отремонтируют пороги, систему подачи огня, а также световое и звуковое оформление памятников и стелы.

- Какой бы сложной ни была ситуация, связанная с угрозой распространения коронавируса, мы должны подготовиться к 75-летию Великой Победы достойно, - подчеркнул Владимир Кочетков.

К 75-летнему юбилею Победы в Выксе планируется отремонтировать и благоустроить 22 памятника, обелиска и мемориала героев Великой Отечественной войны. На эти цели будет затрачено свыше 8 млн рублей.

Кроме Выксы, обелиски и памятники будут ремонтироваться в целом ряде сел Нижегородской области. В целом в регионе к Юбилею Победы отреставрируют 1 076 памятников, мест захоронений и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, завершить ремонтные работы муниципалитетам следует к 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU