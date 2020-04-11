Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе

11 Апр 2020 2020-04-11T10:22:20+03:00

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Нижегородцы получили ответы на вопросы, связанные работой и жизнью в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Получить консультацию граждане смогли в ходе прямой линии, организованной Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области 6 и 7 апреля.

По данным аппарата омбудсмена региона, получить ответы на волнующие вопросы смогли 118 жителей Нижегородской области.

В своих телефонных обращениях нижегородцы просили разъяснить нюансы принятых нормативных документов, которые определяют жизнь и работу организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Подробные разъяснения получили все, кто обратился к сотрудникам регионального аппарата Уполномоченного по правам человека.

Поступили в эти дни и жалобы, связанные с конкретными случаями нарушения трудовых прав. Их приняли к рассмотрению, направили работодателям, в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Организаторы прямых линий отметили высокую востребованность этого формата общения с гражданами.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области сообщили, что жители Нижнего Новгорода и региона могут обращаться к омбудсмену по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2. Обратиться также можно через сайт Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU