2020-04-11T10:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе

Более сотни жителей области дозвонились на горячую линию нижегородского Уполномоченного по правам человека
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородцы получили ответы на вопросы, связанные работой и жизнью в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Получить консультацию граждане смогли в ходе прямой линии, организованной Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области 6 и 7 апреля.

По данным аппарата омбудсмена региона, получить ответы на волнующие вопросы смогли 118 жителей Нижегородской области.

В своих телефонных обращениях нижегородцы просили разъяснить нюансы принятых нормативных документов, которые определяют жизнь и работу организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Подробные разъяснения получили все, кто обратился к сотрудникам регионального аппарата Уполномоченного по правам человека.

Поступили в эти дни и жалобы, связанные с конкретными случаями нарушения трудовых прав. Их приняли к рассмотрению, направили работодателям, в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Организаторы прямых линий отметили высокую востребованность этого формата общения с гражданами.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области сообщили, что жители Нижнего Новгорода и региона могут обращаться к омбудсмену по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2. Обратиться также можно через сайт Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»