В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T21:38:17+03:00

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В технопарке «Анкудиновка» при центре «Мой бизнес» начал работу call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. За последние дни на эту горячую линию ежедневно поступает около одной тысячи звонков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В настоящее время число звонков и обращений от предпринимателей растет с каждым днем, и это понятно, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Прежде всего, людей интересует механизм получения разрешений на работу и меры поддержки предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Чтобы оперативно дать ответы на все эти вопросы, мы решили открыть большой сall-центр при «Моем бизнесе».

Все интересующие их вопросы предприниматели могут по многоканальному номеру горячей линии 8−800−301−29−94. Кроме того, на портале мойбизнес52.рф с середины марта существует дополнительная кнопка «Обращение, связанное с коронавирусом. Здесь предприниматели могут оставить письменное обращение и потом получить ответ на электронную почту.

- В этом call-центре предприниматели могут получить консультации по всем видам господдержки для пострадавших от распространения коронавируса предприятий, - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. – В том числе им будет предоставлена информация о действующих банковских программах, налоговых отсрочках и льготах. В случае необходимости специалисты центра перенаправят предпринимателя в налоговую службу, конкретный банк или другую организацию для получения более детализированной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU