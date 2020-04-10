Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной

10 Апр 2020 2020-04-10T18:39:04+03:00

Певица еще до сих пор не вышла из комы

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Вот уже десять дней, как Надежда Бабкина находится в частной клинике. Причем, по данным пресс-атташе певицы, все это время она лежит не в обычной палате, а в изолированном инфекционном боксе, куда медики заходят в специальном облачении.

- По данным на 10 апреля, певица до сих пор погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщает «КП» со ссылкой на источник в окружении певицы. – Это было сделано для того, чтобы поддержать дыхание 70-летней пациентки.

Как сообщил сам пресс-атташе певицы Александр Веллор, сейчас она находится в больнице с диагнозом пневмония.

- Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, - призвал Александр Веллор.

Между тем, как оказалось, госпитализация певицы была платной, так как она приехала туда сама, а не вызвала скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU