Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»

10 Апр 2020 2020-04-10T19:21:34+03:00

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В Праге снесли памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, войска которого в мае 1945 года освобождали столицу Чехословакии от фашистов. Теперь монументу приготовлено место на задворках местного музея. Сергей Шойгу обратился к своему коллеге – министру обороны Чехии – с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю, однако Чехия отказала в этой просьбе.

Военный обозреватель «КП" Виктор Баранец попросил прокомментировать ситуацию Наталью Коневу – дочь маршала.

- В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков валила его с постамента, - с горечью произнесла Наталья Конева. – Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

При этом дочь маршала призывает не мстить чехам какими-либо санкциями или, к примеру, отказом от туристических поездок, сообщает kp.ru.

- Эти близорукие чехи, заразившиеся антироссийским ядом - они схлынут. А Россия и Чехия будут существовать вечно, - резюмировала Наталья Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU