2020-04-10T19:21:34+03:00
Общество

Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»

Наталья Конева прокомментировала возмутительную выходку чешских чиновников
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Праге снесли памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, войска которого в мае 1945 года освобождали столицу Чехословакии от фашистов. Теперь монументу приготовлено место на задворках местного музея. Сергей Шойгу обратился к своему коллеге – министру обороны Чехии – с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю, однако Чехия отказала в этой просьбе.

Военный обозреватель «КП" Виктор Баранец попросил прокомментировать ситуацию Наталью Коневу – дочь маршала.

- В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков валила его с постамента, - с горечью произнесла Наталья Конева. – Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

При этом дочь маршала призывает не мстить чехам какими-либо санкциями или, к примеру, отказом от туристических поездок, сообщает kp.ru.

- Эти близорукие чехи, заразившиеся антироссийским ядом - они схлынут. А Россия и Чехия будут существовать вечно, - резюмировала Наталья Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»
Похожий на гранату предмет обнаружили коммунальные работники в Канавине
Семь домов в центре Нижнего Новгорода включены в реестр ОКН
10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году
Владимир Лузянин: «Неотчуждаемость территории России – важнейшая поправка в обновленной Конституции»
Почти пять тысяч нижегородских школьников получили бесплатные продуктовые наборы
Новый светофор заработал на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде
Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель
Более 110 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании
Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей
В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов
«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова
Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»
Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом
Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции