Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение максимального размера ипотечных кредитов, по которым россияне могут получить кредитные каникулы. Это означает, что заемщик сможет временно приостановить выплату взносов.
- Для большинства граждан жилье – это долгосрочная и дорогая инвестиция, и пандемия не должна мешать планам россиян по покупке квартиры или дома, - подчеркнул Михаил Мишустин.
Поскольку стоимость жилья в разных регионах сильно различается, максимальный размер ипотеки, по которой можно получить кредитные каникулы, также будет различным, сообщает kp.ru. Так, в Москве он составит 4,5 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке – 3 миллиона, а в остальных регионах – 2 миллиона рублей. Эти цифры были получены на основе анализа данных рынка ипотеки за последние два года.
ИСТОЧНИК KP.RU