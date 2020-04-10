2020-04-10T17:07:32+03:00
Общество

Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена

Теперь для Москвы она составляет 4,5 миллионов рублей, для Питера и Дальнего Востока – 3 миллиона, а для остальных регионов 2 миллиона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение максимального размера ипотечных кредитов, по которым россияне могут получить кредитные каникулы. Это означает, что заемщик сможет временно приостановить выплату взносов.

- Для большинства граждан жилье – это долгосрочная и дорогая инвестиция, и пандемия не должна мешать планам россиян по покупке квартиры или дома, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Поскольку стоимость жилья в разных регионах сильно различается, максимальный размер ипотеки, по которой можно получить кредитные каникулы, также будет различным, сообщает kp.ru. Так, в Москве он составит 4,5 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке – 3 миллиона, а в остальных регионах – 2 миллиона рублей. Эти цифры были получены на основе анализа данных рынка ипотеки за последние два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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