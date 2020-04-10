Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:33:54+03:00

По словам Агаты Муцениеце, скандал произошел после того, как пара съехалась в загородный дом на карантин

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Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце собираются разводиться, но на время всеобщей самоизоляции решили съехаться в загородном доме и провести время с детьми. Казалось, есть надежда на окончательное воссоединение. Однако вчера произошло ЧП, которое перечеркнуло буквально все.

- Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате, я не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность, - такое видео плачущая Агата Муцениеце опубликовала с аккаунта матери.

Уже сегодня Агата Муцениеце вместе с детьми уехала в московскую квартиру, сообщает kp.ru. С утра Павел уже успел извиниться перед супругой, но та пока настроена весьма решительно.

ИСТОЧНИК KP.RU