2020-04-10T16:33:54+03:00
Звезды

Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции

По словам Агаты Муцениеце, скандал произошел после того, как пара съехалась в загородный дом на карантин
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце собираются разводиться, но на время всеобщей самоизоляции решили съехаться в загородном доме и провести время с детьми. Казалось, есть надежда на окончательное воссоединение. Однако вчера произошло ЧП, которое перечеркнуло буквально все.

- Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате, я не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность, - такое видео плачущая Агата Муцениеце опубликовала с аккаунта матери.

Уже сегодня Агата Муцениеце вместе с детьми уехала в московскую квартиру, сообщает kp.ru. С утра Павел уже успел извиниться перед супругой, но та пока настроена весьма решительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»
Похожий на гранату предмет обнаружили коммунальные работники в Канавине
Семь домов в центре Нижнего Новгорода включены в реестр ОКН
10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году
Владимир Лузянин: «Неотчуждаемость территории России – важнейшая поправка в обновленной Конституции»
Почти пять тысяч нижегородских школьников получили бесплатные продуктовые наборы
Новый светофор заработал на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде
Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель
Более 110 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании
Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей
В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов
«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова
Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»
Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом
Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции