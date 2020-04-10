2020-04-10T15:52:16+03:00
Общество

Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии

Подобные интернет-приемные будут проводиться регулярно
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин провел первую интернет-приемную по вопросам экологии. В рамках этого мероприятия он ответил на все вопросы нижегородцев, поступающие в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все нижегородцы задавали очень актуальные вопросы, - признался Андрей Харин. – На некоторые из них я смог ответить сразу, некоторые потребовали более детальной проработки. Однако все они будут решены. К примеру, я взял под свой контроль ситуацию с Борской свалкой. В скором времени я рассчитываю встретиться с активистами и представителями администрации, а потом уже обсудить вопрос более детально.

В общей сложности, за время работы интернет-приемной заместителю губернатора поступило больше 20 вопросов. Большая часть из них касалась несанкционированных свалок и оборудования контейнерных площадок.

- Формат онлайн-встреч оказался очень удобным и актуальным в наше время, - уверен Андрей Харин. – В режиме самоизоляции он особенно удобен, потому что людям никуда не нужно ехать, чтобы попасть на прием. Кстати, все те вопросы, которые поступали во время прямого эфира, мы также проработаем. Мы планируем ответить на них во время следующих выходов в прямой эфир.

По данным регионального правительства, подобные онлайн-приемные в региональном министерстве экологии планируют проводить регулярно. Кроме того, выходя в прямой эфир, специалисты ведомства будут рассказывать о своей работе и отвечать на вопросы нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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