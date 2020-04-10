Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы

10 Апр 2020 2020-04-10T15:15:04+03:00

В отношении него было возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя Тоншаевского района. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, молодой человек проходит по статье «Уклонение от прохождения военной службы» уголовного кодекса России.

Так, обвиняемый в течение трех месяцев – с 1 октября по 31 декабря прошлого года – несколько раз был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако специально не приходил туда, чтобы уклониться от призывной комиссии.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения, направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта президент РФ подписал указ о весенней призывной кампании, которая стартует с 1 апреля 2020 года. Как рассказали в военном комиссариате Нижегородской области, на военную службу во все виды и рода Вооруженных сил России, Нацгвардию и Федеральную службу охраны планируется направить более 3000 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU