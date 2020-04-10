Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

10 Апр 2020 2020-04-10T14:47:33+03:00

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Последние несколько дней в Нижнем Новгороде выдались солнечными и по-весеннему теплыми. Но в пятницу, 10 апреля, в некоторых районах прошел дождь, а столбики термометров резко опустились с +16 до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, такая прохладная погода продержится в приволжской столице все выходные.

В ночь на субботу, 11 апреля, похолодает до нуля. Ближе к обеду воздух немного прогреется, но из-за сильного северного ветра температура воздуха будет ощущаться на несколько градусов ниже настоящих значений. В дневные часы ожидается до +7 градусов и пасмурное небо без осадков, а ночью снова около нуля.

В воскресенье, 12 апреля, синоптики обещают облачную погоду с недолгими прояснениями. Столбики термометров покажут около +6 градусов, а вот ветер усилится – его скорость увеличится до семи с половиной метров в секунду, особенно в обеденное время. Из-за этого ощущаться будут не 5-6 градусов тепла, а -2.

К счастью, похолодание придет в Нижний Новгород ненадолго. Уже в начале следующей недели вернется теплая погода, а вот солнышка синоптики пока не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU