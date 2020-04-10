Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»

10 Апр 2020 2020-04-10T14:35:15+03:00

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Введенные в стране и регионе ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса болезненно ударили по российскому бизнесу. Общепит, развлекательные и спортивные клубы, торговля и прочие сферы оказались временно парализованными. На уровне федерального и регионального правительства уже принят ряд неотложных мер, призванных поддержать отечественный бизнес.

Директор сети автосервисов «БестВей» Михаил Маковей поделился своим мнением о принимаемых на региональном уровне мерах поддержки бизнеса:

- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял ряд своевременных и актуальных мер, которые точно помогут малому и среднему бизнесу в Нижегородской области. Это помощь из регионального бюджета на зарплату сотрудникам и социальных выплат (страховые взносы в пенсионный фонд, ОМС), компенсация расходов на коммунальные услуги и пр.

Помимо конкретных мер поддержки, лично для меня ценно то, что решения принимаются очень быстро, без разночтений, и незамедлительно доносятся до бизнеса. Я считаю, что скорость - самое главное в борьбе с вирусом, и сегодня наше региональное правительство работает очень оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU