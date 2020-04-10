2020-04-10T13:53:58+03:00
Происшествия

Похожий на гранату предмет обнаружили коммунальные работники в Канавине

На месте работал ОМОН
Валерия ГРОМОВА
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Работники коммунального предприятия обнаружили в техническом колодце предмет, похожий на гранату, когда выполняли ремонтные работы в Канавинском районе. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области, на место выезжали спецслужбы.

Так, территорию вокруг техколодца исследовали саперы инженерно-технической группы ОМОН и кинолог Управления Росгвардии. Все нормы безопасности при этом были соблюдены.

Как оказалось, предмет не представляет опасности для населения.

- В ходе обследования установлено, что обнаруженное является снарядом для игры в пейнтбол и опасности не представляет, - подчеркнули в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в двухэтажном жилом доме в селе Филинское Вачского района произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате часть здания рухнула. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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