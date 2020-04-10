Семь домов в центре Нижнего Новгорода включены в реестр ОКН

10 Апр 2020 2020-04-10T13:09:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь домов на улицах Славянской и Студеной в центре Нижнего Новгорода включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все эти объекты находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей.

Речь идет о притче церкви, расположенной по адресу: улица Славянская, дом №1а, а также жилых домах №2, 3а, 4а, 4а литера б на Славянской, доме №45а на Студеной, а также главном доме усадьбы Седова на Студеной, 49/6 (литеры А, А1, Б).

- Район церкви Трех Святителей – это интереснейший фрагмент городской застройки XIX – начала XX века и с точки зрения нижегородской истории, и как образец деревянного зодчества. Сохранением этого самобытного уголка Нижнего Новгорода много лет занимались градозащитники. Ту ценность, которую нижегородцы чувствуют интуитивно, подтвердили эксперты, - отметил глава управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед.

Теперь эти дома нельзя сносить или наносить им вред, а также проводить земляные работы, прокладывать коммуникации наземным способом и заниматься капитальным строительством. Кроме того, размещение рекламы на этих зданиях тоже запрещено. Можно только реставрировать дома и адаптировать их к современному использованию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU