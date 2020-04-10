2020-04-10T12:41:22+03:00
Общество

10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году

На эти цели выделено 35,8 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До конца года в 10 сельских домах культуры Нижегородской области будет выполнен капитальный ремонт на сумму 35,8 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы запланированы в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

По словам губернатора Глеба Никитина, сельские ДК до сих пор притягивают население разных возрастов. Но развивать творческую среду в населенных пунктах им мешает ветхое состояние помещений.

- После ремонта здания будут преобразованы в красивые современные культурные пространства, где учтены потребности местных жителей и внедряются новые формы обслуживания населения. В частности, можно будет организовывать в домах культуры выставочные зоны, площадки для детского творчества и семейного отдыха, - пояснил Глеб Никитин.

Порядка семи миллионов из бюджета потратят на восстановление Сатисского ДК в Дивееском районе, еще по пять – на ремонт ДК в селе Шатовка под Арзамасом, Барминского сельского ДК Лысковского района и Мурзицкого сельского ДК в Сеченовском районе. 3,7 миллиона рублей понадобятся, чтобы привести в порядок дом культуры в селе Малый Макателем под Первомайском, 3,4 миллиона отложены на ДК в Семенове и еще 3,3 – на Нижегородское сельское ДК Дальнеконстантиновского района.

Также в регионе отремонтируют Алешковский дом фольклора в Богородском районе (за 1,7 миллиона рублей). Еще по миллиону рублей будут потрачены на Зверихинский ДК под Варнавино и ДК в селе Большие Бакалды Бутурлинского района.

Соответствующие соглашения на проведение работ уже заключены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похожий на гранату предмет обнаружили коммунальные работники в Канавине
Семь домов в центре Нижнего Новгорода включены в реестр ОКН
10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году
Владимир Лузянин: «Неотчуждаемость территории России – важнейшая поправка в обновленной Конституции»
Почти пять тысяч нижегородских школьников получили бесплатные продуктовые наборы
Новый светофор заработал на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде
Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель
Более 110 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании
Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей
В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов
«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова
Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»
Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом
Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции