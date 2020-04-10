10 сельских домов культуры отремонтируют в Нижегородской области в этом году

10 Апр 2020 2020-04-10T12:41:22+03:00

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До конца года в 10 сельских домах культуры Нижегородской области будет выполнен капитальный ремонт на сумму 35,8 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы запланированы в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

По словам губернатора Глеба Никитина, сельские ДК до сих пор притягивают население разных возрастов. Но развивать творческую среду в населенных пунктах им мешает ветхое состояние помещений.

- После ремонта здания будут преобразованы в красивые современные культурные пространства, где учтены потребности местных жителей и внедряются новые формы обслуживания населения. В частности, можно будет организовывать в домах культуры выставочные зоны, площадки для детского творчества и семейного отдыха, - пояснил Глеб Никитин.

Порядка семи миллионов из бюджета потратят на восстановление Сатисского ДК в Дивееском районе, еще по пять – на ремонт ДК в селе Шатовка под Арзамасом, Барминского сельского ДК Лысковского района и Мурзицкого сельского ДК в Сеченовском районе. 3,7 миллиона рублей понадобятся, чтобы привести в порядок дом культуры в селе Малый Макателем под Первомайском, 3,4 миллиона отложены на ДК в Семенове и еще 3,3 – на Нижегородское сельское ДК Дальнеконстантиновского района.

Также в регионе отремонтируют Алешковский дом фольклора в Богородском районе (за 1,7 миллиона рублей). Еще по миллиону рублей будут потрачены на Зверихинский ДК под Варнавино и ДК в селе Большие Бакалды Бутурлинского района.

Соответствующие соглашения на проведение работ уже заключены.

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ИСТОЧНИК KP.RU