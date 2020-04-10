Владимир Лузянин: «Неотчуждаемость территории России – важнейшая поправка в обновленной Конституции»

10 Апр 2020 2020-04-10T11:54:09+03:00

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Президент НОАО «Гидромаш», Герой Социалистического Труда Владимир Ильич Лузянин прокомментировал поправки в Конституцию РФ:

- Среди поправок в Конституцию я бы, безусловно, выделил поправку о запрете отчуждения территории России. Это важная мера, которая позволит укрепить суверенитет страны, поможет сохранить её единство, убережет от возможных территориальных претензий.

Истории известно немало примеров, когда те или иные территории отходили от страны практически по одному росчерку пера. Такого быть не должно! Неотчуждаемость территорий, на мой взгляд, - абсолютный и приоритетный принцип существования России и важнейшая поправка в обновленной Конституции. И лично для меня это - одна из основных причин, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU