Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель

10 Апр 2020 2020-04-10T10:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 20 тысяч гектаров ранее использованных земель будут введены в сельскохозяйственный оборот в Нижегородской области до конца года. Как уточнили в пресс-службе облправительства, это позволит увеличить производство сельхозпродукции, которая пойдет на удовлетворение внутренних потребностей региона и на экспорт.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь напомнил, что такая работа проводится в Нижегородской области с 2016 года.

- За это время удалось вернуть в сельхозпроизводство более 80 тысяч гектаров. Мы продолжим этим заниматься и в текущем году, - подчеркнул он.

Также, по словам Глеба Никитина, на территории региона есть и такие предприятия, которые не используют свои земли по назначению. И из-за этого поля зарастают. Губернатор считает, что это недопустимо.

- Важно, чтобы земли сельхозназначения использовались максимально эффективно. Каждый клочок земли должен давать урожай – от этого зависят доходы сельских жителей и развитие сельских территорий, - добавил глава Нижегородской области.

Кстати, для сельскохозяйственных предприятий, которые будут вовлекать в оборот ранее неиспользуемые земли, есть два способа господдержки: они могут получить компенсацию части затрат на культуртехнические мероприятия, а тем, кто введут в оборот 300 и более гектаров, вернут 50% затрат на покупку высокопроизводительной техники.

Ввод в оборот неиспользуемых земель позволит увеличить производство сельхозпродукции, которая пойдет не только на удовлетворение внутренних потребностей региона, но и на экспорт, добавил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU