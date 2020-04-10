2020-04-10T10:38:23+03:00
Общество

Нижегородские аграрии вернут в сельхозоборот более 20 тысяч гектаров залежных земель

Предприятия смогут получить компенсацию части затрат на расчистку территорий
Валерия ГРОМОВА
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Более 20 тысяч гектаров ранее использованных земель будут введены в сельскохозяйственный оборот в Нижегородской области до конца года. Как уточнили в пресс-службе облправительства, это позволит увеличить производство сельхозпродукции, которая пойдет на удовлетворение внутренних потребностей региона и на экспорт.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь напомнил, что такая работа проводится в Нижегородской области с 2016 года.

- За это время удалось вернуть в сельхозпроизводство более 80 тысяч гектаров. Мы продолжим этим заниматься и в текущем году, - подчеркнул он.

Также, по словам Глеба Никитина, на территории региона есть и такие предприятия, которые не используют свои земли по назначению. И из-за этого поля зарастают. Губернатор считает, что это недопустимо.

- Важно, чтобы земли сельхозназначения использовались максимально эффективно. Каждый клочок земли должен давать урожай – от этого зависят доходы сельских жителей и развитие сельских территорий, - добавил глава Нижегородской области.

Кстати, для сельскохозяйственных предприятий, которые будут вовлекать в оборот ранее неиспользуемые земли, есть два способа господдержки: они могут получить компенсацию части затрат на культуртехнические мероприятия, а тем, кто введут в оборот 300 и более гектаров, вернут 50% затрат на покупку высокопроизводительной техники.

Ввод в оборот неиспользуемых земель позволит увеличить производство сельхозпродукции, которая пойдет не только на удовлетворение внутренних потребностей региона, но и на экспорт, добавил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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