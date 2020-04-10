Более 110 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
По данным на 9 апреля 2020 года, в медицинские организации Нижегородской области было зарегистрировано 118 обращений от жителей по поводу присасывания клещей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, случаи зафиксированы в 28 районах.
Речь идет о жителях Ардатовского, Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Борского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Выксунского, Гагинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининского, Краснобаковского, Кстовского, Кулебакского, Кулебакского, Лукояновского, Навашинского, Павловского, Пильненского, Семеновского, Сеченовского, Уренского, Шарангского, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Наибольшее количество случаев произошли на придомовых территориях и в деревнях.
Инфекционных заболеваний ни у одного из пострадавших не зафиксировано. Всего с начала эпидсезона специалисты Роспотребнадзора исследовали 114 клещей, снятых с нижегородцев на клещевой вирусный энцефалит.
Всего в этом году в регионе планируется привить более пяти тысяч человек, уточнили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU