2020-04-10T09:43:43+03:00
Общество

Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ

Устранение нарушений уже взято на контроль ведомства
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода проверила соблюдение АО «ДК Московского района» жилищного законодательства и законодательства в сфере благоустройства и обнаружила нарушения на фасадах домов, где размещены мемориальные доски героям Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, речь идет о шести объектах. Например, доме №1 на улице Безрукова, на фасаде которого расположена доска, информирующая, что улица названа в честь Героя Советского Союза - Николая Григорьевича Безрукова, погибшего в годы ВОВ. Стена рядом с этой доской находится в плохом состоянии – имеются загрязнения, наклеена бумага и объявления.

А на фасаде дома №3 по улице Героя Кошелева висит доска в память о летчике Петре Львовиче Кошелеве, который также был признан Героем Советского Союза. Стена рядом с ней также завешена объявлениями и испачкана.

Такие же нарушения были выявлены еще по четырем адресам: на фасадах домов №2 по улице Гастелло, №5 по улице Панфиловцев, №31 по улице Рябцева и №6 по улице Маршала Казакова.

Устранение нарушений прокуратура района взяла на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
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