2020-04-10T09:05:45+03:00
Общество

Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании

Асфальтовые работы планируется начать уже во второй половине апреля
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородские компании готовы начать ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже на следующей неделе при условии устойчивой положительной температуры воздуха. Как сообщает пресс-служба облправительства, готовность подрядчиков сейчас проверяют специалисты ГУАД.

По словам губернатора Глеба Никитина, в 2020 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы почти 900 километров автодорог на территории Нижегородской области.

- Так как дорожная кампания стартует массово сразу на многих участках, призываю водителей обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать ПДД. От подрядчиков мы, в свою очередь, будем жестко требовать качества и соблюдения всех мер по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении работ, - добавил глава региона.

Например, на участке дороги ДзержинскВолодарск – Ильино уже проведены необходимые геодезические изыскания, установлены информщиты, подготовлены необходимые дорожные знаки. Компания начнет работы уже во второй половине апреля. Рабочие срежут там асфальт, уложат новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. По контракту они должны закончить до конца сентября.

В целом региональная программа нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусматривает ремонт почти 200 участков дорог общей протяженностью 878,415 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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