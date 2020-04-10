2020-04-10T08:22:22+03:00
Происшествия

Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке

СК завершил расследование уголовного дела
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 67-летнего жителя Канавина по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, обвиняемый попытался убить своих соседей по коммуналке в ходе бытовой ссоры. Инцидент произошел рано утром 30 января 2020 года, когда пенсионер пришел в свою комнату с колющим предметом и несколько раз ударил им своих соседей – двух женщин 50 и 74 лет и 63-летнему мужчине.

Всех потерпевших экстренно доставили в больницу. Врачам удалось их спасти.

- При этом, согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных в ходе следствия, мужчине причинен тяжкий вред здоровью, а его супруге – легкий, - уточнили в СК.

Как выяснилось, причиной конфликта между соседями стали общие кухня и коридор. Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он признал лишь частично.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок фасады домов с мемориальными досками героям ВОВ
Нижегородские дорожники готовы к ремонтной кампании
Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей
В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов
«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова
Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»
Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом
Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции