Пенсионер из Канавина в ходе ссоры попытался убить троих соседей по коммуналке
СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 67-летнего жителя Канавина по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» уголовного кодекса.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, обвиняемый попытался убить своих соседей по коммуналке в ходе бытовой ссоры. Инцидент произошел рано утром 30 января 2020 года, когда пенсионер пришел в свою комнату с колющим предметом и несколько раз ударил им своих соседей – двух женщин 50 и 74 лет и 63-летнему мужчине.
Всех потерпевших экстренно доставили в больницу. Врачам удалось их спасти.
- При этом, согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных в ходе следствия, мужчине причинен тяжкий вред здоровью, а его супруге – легкий, - уточнили в СК.
Как выяснилось, причиной конфликта между соседями стали общие кухня и коридор. Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он признал лишь частично.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU